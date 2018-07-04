Samsung telefonlarında sağa sola fotoğraf gönderiyor!

Bazı kullanıcıların Samsung destek forumu ve Reddit üzerinden paylaştığı mesajlar Samsung'u harekete geçirdi. Samsung tarafından üretilen Galaxy serisi telefonların, rehberde bulunan rastgele kişilere fotoğraf gönderdiği söyleniyor.

Bir Reddit kullanıcısı, Samsung telefonundaki galerisinden bazı fotoğrafların bilgisi olmadan kız arkadaşına gönderildiği belirtti. Bir başka kullanıcı ise telefonunun, bazı fotoğrafları eşine gönderdiğini söyledi.

Bu durum birçok kullanıcı için sıkıntı yaratabilir. Telefon fotoğraf gönderme işlemini tamamlayana kadar da kullanıcının bunu fark etmesini sağlayacak herhangi bir uyarı veya bildirim de gözlemlemek mümkün değil maalesef.

Reddit kullanıcıları, fotoğrafların özellikle Samsung'un kendi mesajlaşma uygulamasından gönderildiğini ifade ederken, fotoğrafların gönderildiğine dair herhangi bir bildirim de kullanıcılara verilmiyor. Kısacası rehberinizde kimlerin olduğuna dikkat ediniz.

Şimdilik göze batan cihazlar Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus olarak açıklanmış durumda. Diğer cihazlarda da bu tarz sorunlar oluştu mu henüz bilinmiyor. Konu hakkında Samsung yetkilileri, çalışmalarına devam ediyor. Bu durum karşısında Samsung kendisini kullanıcılarına nasıl affettirecek merak konusu açıkçası.