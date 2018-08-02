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Samsung Galaxy Tab A tanıtıldı!

Samsung Galaxy Tab A tanıtıldı!

Samsung, yeni giriş seviyesi tableti Galaxy Tab A’yı tanıttı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 16:07 - Güncelleme: 02-08-2018 16:07

Bu sabah sizlere teknoloji devi Samsung'un Galaxy Tab S4 tabletini duyurduğunu aktarmıştık. Anlaşılan Samsung bugün yerinde duramıyor çünkü bir diğer giriş seviyesi tableti Galaxy Tab A’yı da tanıttı.

WUXGA çözünürlüğünde 10,5 inçlik TFT LCD ekrana sahip olan tablet, Snapdragon 450 işlemcisinden gücünü alıyor ve 3GB RAM kapasitesine sahip.

Klasik Samsung arayüzüne sahip olan cihaz, Android’in son sürümü olan Android Oreo 8.1 destekli geliyor. Ayrıca Dolby Atmos desteği sayesinde kaliteli ses sistemi sunan Galaxy Tab A, her köşede bir tane olmak üzere toplam 4 adet hoparlöre sahip. 

Samsung Galaxy Tab A tanıtıldı!
Genel olarak tabletin teknik özelliklerine bakacak olursak;

İşlemci: Snapdragon 450
RAM: 3GB
Depolama: 32GB+MicroSD
Ekran: 10,5 inç (1920×1200 piksel) WUXGA TFT LCD
Arka Kamera: 8MP

Ön Kamera: 5MP
Batarya: 7300 mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Bağlantı: 4G LTE (tercihe göre), WiFi 802.11 ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, USB Type-C

Toplamda üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan yeni Samsung Galaxy Tab A, Wi-Fi versiyonu için 383 dolar, LTE versiyonu için ise 453 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Henüz ürünün ne zaman piyasaya sunulacağı ve ya ülkemize geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Kaynak: Teknolojioku

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