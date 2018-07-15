Samsung Galaxy S9 kaç lira? ve Samsung Note 8 zamlı fiyatları

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Samsung ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde... Samsung Note 8 - Galaxy S9 zamlı yeni fiyatı : 4 bin 599 TL'den satılan Samsung Note 8'in yeni fiyatı 5 bin 499 TL oldu. Samsung Galaxy S9'un 4 bin 599 TL olan fiyatı 4 bin 899 TL'ye yükseldi. 5 bin 199 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan S9+'ın en ucuz versiyonunun fiyatı 5 bin 499 TL

Apple da iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı.

iPhone 8 ve iPhone X zamlı fiyatı ne kadar? : Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak. Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu. iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.

Macbooklar da zamlandı : Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor. 15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor. Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.

iPad zamlı fiyatları : 2 bin 299 TL’den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL’ye çıktı. 2 bin 999 TL’den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL’ye çıktı. 1699 TL’den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL’ye çıktı. 1949 TL’den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL’ye çıktı.



