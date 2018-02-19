Samsung Galaxy S9 görselleri ve fiyatı ortaya çıktı

Güney Koreli üretici Samsung, 25 Şubat tarihinde yani bu pazar Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ı resmen tanıtıcak. Tabii ki sızıntı kaynakları bu arada boş durmuyor ve tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgiyi, görseli sızdırmaya devam ediyor. Alman sitesi winfuture.de tarafından Galaxy S9 ve S9+'ın basın görselleri yayınlandı. Her iki cihaz detaylı bir şekilde görülüyor.
Cihazların mevcut S8 ve S8+'la aralarındaki tasarımsal en büyük fark kamera ve parmak izi tarayıcısının yeri.Galaxy S9'da tek kamera bulunurken, kameranın altında ise parmak izi tarayıcısı var. S9+'ta ise çift kamera bulunuyor. Telefonlar daha önce Reddit'te bir kullanıcının iddia ettiği gibi tasarım yönünden S8'e oldukça benziyor. Cihazların mevcut S8 ve S8+'la aralarındaki tasarımsal en büyük fark kamera ve parmak izi tarayıcısının yeri.
Galaxy S9'da tek kamera bulunurken, kameranın altında ise parmak izi tarayıcısı var. S9+'ta ise çift kamera bulunuyor. Sitenin belirttiklerine göre her iki modeldeki kameralar değişken diyafram açıklığına sahip. Diyafram açıklığı f/2.4 ve f/1.5 olarak verilmiş. Ayrıca her iki telefonda biri üstte diğeri altta olmak üzere çift hoparlör bulunuyor.
Galaxy S9'da 5.8 inç'lik Super AMOLED ekran (2960 x 1440 çözünürlük), Exynos 9810 sistem çipi (Avrupa için), Snapdragon 845 sistem çipi (Amerika için), 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, 12 arka tek arka kamera, 8 MP ön kamera, Bluetooth 5.0 desteği, USB-C portu, 3000 mAh pil ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi bulunuyor.
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