Samsung Galaxy S9 görselleri ve fiyatı ortaya çıktı

Güney Koreli üretici Samsung, 25 Şubat tarihinde yani bu pazar Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ı resmen tanıtıcak.

Güney Koreli üretici Samsung, 25 Şubat tarihinde yani bu pazar Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ı resmen tanıtıcak. Tabii ki sızıntı kaynakları bu arada boş durmuyor ve tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgiyi, görseli sızdırmaya devam ediyor. Alman sitesi winfuture.de tarafından Galaxy S9 ve S9+'ın basın görselleri yayınlandı. Her iki cihaz detaylı bir şekilde görülüyor. Twitter

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Cihazların mevcut S8 ve S8+'la aralarındaki tasarımsal en büyük fark kamera ve parmak izi tarayıcısının yeri.Galaxy S9'da tek kamera bulunurken, kameranın altında ise parmak izi tarayıcısı var. S9+'ta ise çift kamera bulunuyor. Telefonlar daha önce Reddit'te bir kullanıcının iddia ettiği gibi tasarım yönünden S8'e oldukça benziyor. Cihazların mevcut S8 ve S8+'la aralarındaki tasarımsal en büyük fark kamera ve parmak izi tarayıcısının yeri. Twitter

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Galaxy S9'da tek kamera bulunurken, kameranın altında ise parmak izi tarayıcısı var. S9+'ta ise çift kamera bulunuyor. Sitenin belirttiklerine göre her iki modeldeki kameralar değişken diyafram açıklığına sahip. Diyafram açıklığı f/2.4 ve f/1.5 olarak verilmiş. Ayrıca her iki telefonda biri üstte diğeri altta olmak üzere çift hoparlör bulunuyor. Twitter

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