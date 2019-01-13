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Samsung Galaxy S10'a dair yeni bilgiler gelmeye başladı!

Samsung Galaxy S10'a dair yeni bilgiler gelmeye başladı!

ABD'nin San Fransisco şehrinde 20 Şubat’ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy S10 özellikleri netleşmeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 05:36 - Güncelleme: 13-01-2019 05:36

Samsung Galaxy S10 hakkında birçok çelişkili söylenti çıktı. Ancak 20 Şubat’ta nasıl bir cihazın bizi beklediği tam anlamıyla netleşmeye başladı.

Özelliklere bakacak olursak, Galaxy S10 Plus, çift ön kamera kurulumu ile en çok dikkat çeken model olması bekleniyor. Kameraların diyafram aralıkları gibi özellikler henüz ortaya çıkmasa da üst düzey bir çekim performansı beklentisi içindeyiz.

Galaxy S10 Plus 6.4 inç bir ekran boyutu ve 4000 mAh batarya, Galaxy S10 6.1 inç ekran boyutu ve 3500 mAh batarya ve S10 Lite modeli ise 5.8 inç ekran boyutu ve 3100 mAh bataryaya sahip olacak. Galaxy S10 ve S10 Plusultrasonik parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Siyah, beyaz, mavi ve yeşil renk seçenekleri ile geniş bir renk skalası sunacak.

Galaxy S10 Lite modeli ise ultrasonik parmak izi okuyucusuna sahip olmayacak. Samsung’un geçmiş modellerinde arka tarafta konumlandırılan parmak izi tarayıcısına sahip olarak karşımıza çıkacak. Bununla birlikte sadece Lite modelinin sarı renk seçeneğine de sahip olması bekleniyor.

İşlemci tarafında ise cihazlarda Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisi kullanılması bekleniyor. Galaxy S10 Plus 12 GB, S10 8 GB ve S10 Lite’ın da 6 GB RAM ile sunulacağı sızıntılar arasında. Son olarak Galaxy S10 Plus ve S10 için 1 TB hafıza seçeneğinin de olması bekleniyor.

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