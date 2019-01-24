  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Samsung Galaxy S10 Plus'ın depolama alanı 1 TB mi olacak?

Samsung Galaxy S10 Plus'ın depolama alanı 1 TB mi olacak?

Samsung Galaxy S10 Plus'ın 12 GB RAM'li ve 1 TB depolama kapasitesine sahip olacağı iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 24-01-2019 01:33 - Güncelleme: 24-01-2019 01:33

Geçtiğimiz aralık ayında duyurulan Lenovo Z5 Pro GT'nin, dünyanın ilk 12 GB RAM'li akıllı telefonu olmasının ardından Samsung Galaxy S10 Plus, listeye ikinci sıradan girebilir. İddialara göre seramik gövdeli bir Galaxy S10 Plus modeli, hem RAM miktarı hem de depolama kapasitesiyle sınırları zorlayacak.

Gelen ilk haberlere göre S10 Plus'ın seramik versiyonu 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla satışa sunulacak. 5G desteğine sahip olması planlanan yeni model, Galaxy S10 serisinin en yüksek fiyatlı seçeneği olurken, iddialara göre söz konusu model Güney Kore ve Çin'e özel olacak.

Samsung, Mobil Dünya Kongresi MWC 2019 öncesinde, 20 Şubat'ta gerçekleşecek olan “Unpacked” etkinliğinde Samsung Galaxy S10 ailesini (S10, S10 Lite, S10 Plus) detaylı şekilde tanıtacak.

SAMSUNG GALAXY S10 PLUS'IN FİYATI NE OLACAK? Galaxy S10 lite, serinin en küçük boyutlu ve donanımı nispeten diğer modellere nazaran zayıf olacakken, S10 modeli ailenin orta seviye modeli, S10 Plus ise hem boyut hem donanımıyla fark yaratacak amiral gemisi olacak. S10 Plus için 6,4 inçlik ve 6,7 inçlik iki model üzerinde çalışılırken, bu modeller fiyat seviyesi açısından da diğer seçeneklerden büyük oranda ayrılacak.

İddialara göre 128 GB'lık Galaxy S10 Lite 850 dolar, aynı depolama kapasitesine sahip S10 ise 1.000 dolar fiyat etiketiyle raflarda yer alacak. S10 Plus'ın 128 GB'lık versiyonu 1.130 dolar, 1 TB'lık seçeneği ise 1760 dolar olacağı tahmin ediliyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Samsung Galaxy S10 Plus'ın depolama alanı 1 TB mi olacak? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro