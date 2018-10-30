Samsung Galaxy S10 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2019 Şubat ayında duyurmasını beklediğimiz amiral gemisi Samsung Galaxy S10 nasıl olacak ? İşte Galaxy S10'un muhtemel özellikleri

Samsung, 2016 yılında çıkan Galaxy Note 7'si 64 GB'lık bir temel depolama alanına sahipti ve o günden bu zamana diğer tüm üst seviye telefonlar, en az 128GB'lik depolama alanına sahip oldu. Twitter

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Yeni Samsung telefonları için onaylanan hızlı depolama geliştirmesi ile Galaxy S10 da önceki amiral gemisi gibi minimum 128GB depolama alanı ile geleceğe benziyor. Twitter

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Qualcomm'un Hong Kong'daki 4G / 5G zirvesinde konuşan şirketin Mobil Bellek Ürünleri Sorumlusu'na göre, UFS 3.0 adı verilen daha yeni ve daha hızlı bir depolama teknolojisi, Samsung cihazlarında 2019'un başlarından itibaren piyasaya sürülecek. Twitter

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