Samsung Galaxy S10 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

Samsung, 2016 yılında çıkan Galaxy Note 7'si 64 GB'lık bir temel depolama alanına sahipti ve o günden bu zamana diğer tüm üst seviye telefonlar, en az 128GB'lik depolama alanına sahip oldu.
Yeni Samsung telefonları için onaylanan hızlı depolama geliştirmesi ile Galaxy S10 da önceki amiral gemisi gibi minimum 128GB depolama alanı ile geleceğe benziyor.
Qualcomm'un Hong Kong'daki 4G / 5G zirvesinde konuşan şirketin Mobil Bellek Ürünleri Sorumlusu'na göre, UFS 3.0 adı verilen daha yeni ve daha hızlı bir depolama teknolojisi, Samsung cihazlarında 2019'un başlarından itibaren piyasaya sürülecek.
Yeni UFS 3.0 teknolojisi, 3D NAND üretimindeki yeni geliştirmelerden yararlanıyor, bu da belleğin telefonunuzda çok daha az yer kaplaması ve üst düzey cihazlarda bulunan depolamadan iki kat daha hızlı olmasını sağlıyor.
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