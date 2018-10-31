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Samsung Galaxy S10 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

Samsung Galaxy S10 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

Samsung, 2016 yılında çıkan Galaxy Note 7'si 64 GB'lık bir temel depolama alanına sahipti ve o zamandan bu yana diğer tüm üst seviye telefonlar, en az 128GB'lik depolama alanına sahip oldu.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 03:34 - Güncelleme: 31-10-2018 03:34

Yaklaşan Samsung telefonları için onaylanan hızlı depolama geliştirmesi ile Galaxy S10 da önceki amiral gemisi gibi minimum 128GB depolama alanı ile geleceğe benziyor.

Qualcomm'un Hong Kong'daki 4G / 5G zirvesinde konuşan şirketin Mobil Bellek Ürünleri Sorumlusu'na göre, UFS 3.0 adı verilen daha yeni ve daha hızlı bir depolama teknolojisi, Samsung cihazlarında 2019'un başlarından itibaren piyasaya sürülecek.

Yeni UFS 3.0 teknolojisi, 3D NAND üretimindeki yeni geliştirmelerden yararlanıyor, bu da belleğin telefonunuzda çok daha az yer kaplaması ve üst düzey cihazlarda bulunan depolamadan iki kat daha hızlı olmasını sağlıyor. Kullanırken cihazınızın hızını artıracak ve ayrıca 5G bağlantısının desteği için telefonunuzu geleceğe hazır hale getirecek.

UFS 3.0, 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek, bu yüzden önümüzdeki Samsung Galaxy S10 için hazır olması bekleniyor. Önceden Samsung'un S serisi ürünlerinde 64GB depolama kapasitesi bulunuyordu, ancak bu teknoloji sadece 128GB, 256GB ve 512GB modüller halinde geliyor.

Depolama yapan firma Micron, 1 TB UFS 3.0 modülleri üzerinde de çalıştığını ve bunun 2021 için hazır olacağını doğruladı. Birkaç yıl içinde 1 TB dahili depolama cihazlarını görmeyi bekliyoruz.

Samsung bu yılki Galaxy Note 9'un 1 TB depolama alanına sahip ilk telefonlardan biri olacağı reklamını yaptı. Ancak gerçek şu ki bu değere, dahili 512GB'lık bellek ve 512GB bir bellek kartı ile ulaşmak mümkün oluyor.

Bu telefon aynı zamanda, sadece 128GB ve 512GB seçenekleri sunarak 64 GB'lık depolama kapasitesini listeden çıkaran ilk Samsung oldu, ancak Galaxy S10'un 64GB'lık boyutu aynı şekilde çıkarıp çıkarmadığı hala belli değil.

Gelecek sene 25 Şubat'ta başlayacak olan MWC 2019'da Samsung'un Galaxy S10 cep telefonunu duyurmasını bekliyoruz.

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