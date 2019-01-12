Samsung Galaxy S10 müjdesini verdi! İşte tanıtılacağı tarih

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung’un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy S10’un tanıtılacağı tarih belli oldu. Samsung’dan yapılan konuyla ilgili yapılan etkinlik duyurusuna göre şirket Samsung Galaxy S10 serisini 20 Şubat’ta tanıtacak.

San Francisco ile Londra’da eş zamanlı düzenlenecek ve Türkiye saatiyle 22:00’da başlayacak olan etkinlikle ilgili davette 2019 yılının Galaxy S serisinin 10. yılı olduğuna dikkat çekilirken, 10 sayısı da öne çıkarıldı. Samsung, "Galaxy" adıyla ilk akıllı telefon modelini 2009 yılında piyasaya sürmüştü.

5G'LİSİNİ DE ÇIKARACAK: Buna göre yeni Galaxy S serisi, gelecek ay Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nden (MWC 2019) bir hafta önce gerçekleştirilecek olan “Samsung Unpacked” etkinliği ile boy gösterecek.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, etkinlikte Galaxy F kod adıyla geliştirilen katlanabilir telefonunun “tamamen çalışan” bir versiyonunu da sergileyecek.

Habere göre 20 Şubat’taki etkinlikte Galaxy S10 serisinin üç üyesi sahne alacak. Ayrıca Galaxy S10’un 5G destekli dördüncü versiyonun ise ilkbaharda resmiyet kazanması bekleniyor.