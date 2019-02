Samsung Galaxy S10 daha tanıtılmadan ön sipariş tarihi ortaya çıktı

Son ayların daha çıkmadan en çok konuşulan akıllı telefonu haline gelen Galaxy S10 hakkında yeni gelişmeler var. Bugün, Endonezyalı bir Twitter kullanıcının yaptığı bir paylaşım, Samsung Galaxy S10'un tanıtım tarihi, saati ve ön sipariş tarihlerini ortaya koydu.

Twitter kullanıcısının aktarmış olduğu bilgilere göre, S10 Endonezya ‘daki saat farkından dolayı 21 Şubat Perşembe günü tanıtılacak. Ayrıca modellerin Endonezya’da 22 Şubat’tan itibaren ön siparişe sunulacacağı belirlendi.

Ülkemizde ise, S10 modelleri Unpacked 2019 etkinliğinden bir gün sonra yani, 21 Şubat Perşembe günü ön siparişe sunulmuş olacak.

İşte Galaxy S10 modelinin fiyat listesi

S10E 4 GB RAM /128 GB dahili hafıza – 749 Euro (4.487 TL)

Standart S10 6 GB RAM / 128 GB dahili hafıza – 899 Euro (5.386 TL)

Standart S10 8 GB RAM / 512 GB dahili hafıza – 1149 Euro ( 6.883 TL)

S10 Plus 6 GB RAM 128 GB dahili hafıza – 999 Euro (5.985 TL)

S10 Plus 8 GB RAM / 512 GB dahili hafıza– 1249 Euro ( 7.482 TL)

S10 Plus 12 GB RAM / 1 TB dahili hafıza– 1499 Euro ( 8.980 TL)