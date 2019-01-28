Samsung cihazlarının ambalajları değişiyor

Güney Kore merkezli dünya devi Samsung, milyarlarca teknolojik aletinin çevreye verdiği zararın farkında. Her geçen gün değişerek ve gelişerek artan üretim sonucu ortaya çıkan cihazların kullanıcıyla buluşmadan önce paketlenmesi ve ambalajlanması gerekiyor.

Şirket, doğaya daha az zarar vermek için artık ürünlerini paketlediği plastikleri, geri dönüştürülebilir olarak üretilecek.

Doğaya karşı yapılan büyük israfı azaltmak için ürün tasarımlarında bile değişikliğe gittiklerini duyuran Koreli üretici, örneğin şarj cihazlarının nakliye sırasında bozulmadan kalmasını gerektirmeyen biyoplastik koruma filmiyle kaplayarak fazla atıktan kurtulacak.

Aynı zamanda kutu içeriklerinde daha az kağıt kullanacaklarını belirten Samsung, 2020 yılına kadar bu malzeme değişikliğini bitirmeyi hedefliyor.