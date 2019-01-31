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Samsun'da kavgaya motorlu testereyle daldı

Samsun'da kavgaya motorlu testereyle daldı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinde aidat yüzünden çıkan kavgaya motorlu testereyle girmek isteyen kişiye, polis müdahale etti.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 18:22 - Güncelleme: 31-01-2019 18:22

SAMSUN'da yaşanan olayda Kale Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'ta bir iş merkezindeki çay ocağında organizasyon dükkanı bulunan B.K. (19) ile çay ocağı işletmecileri  S.A. (39) ve Y.C.A. (26) arasında aidat konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki esnaf, kavgayı ayırdı. Çay  ocağından ayrılan B.K, dışarıdaki arkadaşı S.E'nin elinde bulunan motorlu  testereyi alıp çalıştırdıktan sonra iş merkezine doğru yöneldi.

B.K, olay yerinden geçen yunus ekiplerinin fark etmesiyle etkisiz hale  getirildi.

Gözaltına alınan B.K, S.A, Y.C.A. ve S.E, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Ekipler, motorlu testereye de el koydu.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 18:29 BENCE ULKEDE EN AZ 20 MILYON PISKOPAT VAR ACIL YOK EDILMELI

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