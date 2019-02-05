Samsun'da ilginç görüntü bir adımla il değiştiriyorlar

SAMSUN'un Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şenbolluk Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol bölgede ilginç anlara neden oluyor.

SAMSUN'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve komşu Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait. Bu durum, bölgede oturanlara da ilginç anlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Twitter

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Yola bakan binalarda oturanlar karşılıklı evlerde ancak ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor. Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Şenbolluk Mahallesi'nde bulunan ve aralarında yaklaşık 80 metre mesafe olan iki camide ise ezan farklı dakikalarda okunuyor. Güvenlik güçleri, bazı ihbar ve adli olaylarda ise olayın hangi mahallede geçtiğine karar verdikten sonra harekete geçerek müdahalede bulunuyor. Twitter

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Duruma artık alıştıklarını belirten Ambartepe Mahallesi Muhtarı Erdal Demir, "Burada karşılıklı evlerde oturan komşular birbirlerini ararken ayrı kodlar girmek zorunda kalıyor" dedi. İtfaiye ve polis gibi acil numaraları ararken sıkıntılar yaşadıklarını belirten Demir, "Kahvehanelerimizde, kurulan pazarımızda bütün yaşantımız bir arada geçiyor. Aramızda kız almalar, kız vermeler oluyor. Çocuklarımız karşılıklı evlerde oturmalarına rağmen ayrı okullarda eğitim görüyorlar" diye konuştu. Twitter

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