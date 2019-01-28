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Samsun'da 'herkesi bıçaklarım' diyen hırsız...

Samsun'da 'herkesi bıçaklarım' diyen hırsız...

SAMSUN’da hırsızlık yaptığı iddiasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan market sahibini bıçaklayan 17 yaşındaki genç pişman değilim diyerek gazetecilere seslendi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 21:40 - Güncelleme: 28-01-2019 21:40

SAMSUN’da hırsızlık yaptığı iddiasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan market işletmecisi İsmail S.’yi bıçaklayan F.K., (17) gözaltına alındı. F.K. gazetecilere, "Pişman değilim, hakkımda böyle şeyler paylaşırsa herkesi bıçaklarım" dedi.

Olay, saat 18.30 sıralarında İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki F.K., market işletmecisi İsmail S.’nin dükkanından hırsızlık yaptı. Olayın ardından market sahibi İsmail S., hırsızlık yaptığını öne sürdüğü ve hakkında polise şikayette bulunduğu F.K.’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları gören F.K., markete giderek İsmail S., ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce F.K., market sahibini yanında getiridiği bıçakla yaraladı.

Bacak ve karnından yaralanarak kanlar içinde yere yığılan İsmail S., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından İsmail. S.’yi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı. İsmail S.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

’HERKESİ BIÇAKLARIM’

Olayın ardından mahallelinin ve esnafın linç girişiminde bulunduğu şüpheli F.K., polis ekiplerince yakalandı. Sorgusu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, gazetecilere "Pişman değilim, hak etti. Hakkımda böyle şeyler yazarsa herkesi bıçaklarım, hiç fark etmez" dedi.

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