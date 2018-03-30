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Samsun'da gözaltına alınan FETÖ ablası rekor kırdı

Samsun'da gözaltına alınan FETÖ ablası rekor kırdı

SAMSUN'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K. adliyeye sevk edildi. Yurdagül K.'nin iki cep telefonunda yüklü ByLock'u 26 bin 174 kez kullandığı tespit edildi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 12:59 - Güncelleme: 30-03-2018 12:59

Amasya'da örgütün hücre evinde eşiyle yakalanan ve iki cep telefonunda yüklü ByLock'u 26 bin 174 kez kullandığı tespit edilen Yurdagül K. adliyeye gönderildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde eşi Süleyman K. ile gözaltına alınmasının ardından Samsun'a getirilen, örgütün "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BYLOCK'A 26 BİN KEZ GİRMİŞ: İki cep telefonunda yüklü şifreli haberleşme programı ByLock'u 26 bin 174 kez kullandığı belirlenen zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yurdagül K'nin eşi Süleyman K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ'nün müzahir kurumlarında çalıştığı ve "Gülnur" kod adını kullandığı belirtilen Yurdagül K'nin, örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum'daki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edildi. Çift, iki gün önce Amasya'daki hücre evinde yakalanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 13:20 2015 te kapatılan bylock nasıl oluyor da sonradan kullanılmış önce bunu sorgulamak gerek kendimize. u

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