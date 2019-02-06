Samsun'da aranan FETÖ zanlısı hücre evinde yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ekipleri, firari FETÖ şüphelilerinin yakalanması için örgüt mensuplarının "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreslere yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Antalya Sulh Ceza Hakimliğince aranan Mehmet C'yi gözaltına aldı.

ByLock abonelik kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.