  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Samsun'da 17 yaşındaki çocuğu fuhşa zorlayan kadın tutuklandı

Samsun'da 17 yaşındaki çocuğu fuhşa zorlayan kadın tutuklandı

SAMSUN'da 17 yaşındaki kızı evinde erkeklere pazarladığı iddia edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay genç kızın polise giderek şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 18:59 - Güncelleme: 17-01-2019 18:59

SAMSUN'da karakola giden 17 yaşındaki kız çocuğu, 33 yaşındaki bir kadın tarafından zorla erkeklere pazarlandığı iddiasıyla şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan kadın, 'çocuğu fuhşa teşvik etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki bir kız polise giderek kendisini S.K. (33) adlı kadının erkeklere pazarladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bunun üzerine S.K. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., "çocuğu fuhşa teşvik etmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Samsun'da 17 yaşındaki çocuğu fuhşa zorlayan kadın tutuklandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • İslam bey 17 Ocak 2019 19:33 Müşteriler de tutuklanmalı.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro