Samsun'da 17 yaşındaki çocuğu fuhşa zorlayan kadın tutuklandı

SAMSUN'da karakola giden 17 yaşındaki kız çocuğu, 33 yaşındaki bir kadın tarafından zorla erkeklere pazarlandığı iddiasıyla şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan kadın, 'çocuğu fuhşa teşvik etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki bir kız polise giderek kendisini S.K. (33) adlı kadının erkeklere pazarladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bunun üzerine S.K. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., "çocuğu fuhşa teşvik etmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.