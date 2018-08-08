Samsun hava durumu yeni saatlik rapor uyarısı!

Samsun hava durumu nasıl, saatlik Samsun hava durumu meteoroloji tahminleri korkuttu. Sabah erken saatlerde etkisini arttıran sağanak yağış Samsun'u esir aldı. Zaman zaman sel ve taşkın olaylarının görüldüğü Samsun'da yağışlar yarın, yani 9 Ağustos perşembe günü öğleden sonra etkisini azaltacak. Yetkililer sel ve taşkın olayları için vatandaşları uyarıyor.

Meteoroloji uyardı: Çarşamba günü sabah erken saatlerden itibaren Perşembe günü öğle saatlerine kadar, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle Samsun’un doğu ilçeleri (Çarşamba,Terme, Ayvacık, Salıpazarı), Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde taşkın riski bulunmaktadır.

BU İLLERE TAŞKIN UYARISI: Yapılan son tahminler ve RADAR'dan elde edilen görüntüler dikkate alındığında; bu gece Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde başlayacak yağışların, özellikle sabah erken saatlerden itibaren (saat 06.00) Samsun il merkezi ve batısı ile Trabzon’da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Ayvacık, Salıpazarı), Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli (76 kg/metrekare ve üzeri) gerçekleşmesi ve bölgede yağışların Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Söz konusu bölgede son günlerde meydana gelen yağışlar da dikkate alındığında heyelan, sel ve taşkın riskinin artması sebebiyle; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın (09.08.2018 Perşembe) Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir