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Samsun hava durumu saatlik tahmin yağış ne zaman bitecek?

Samsun hava durumu saatlik tahmin yağış ne zaman bitecek?

SAMSUN hava durumu için meteoroloji son tahminleri açıkladı saatlik rapor korkuttu. Samsun'da 3 gündür etkili olan sağanak yağış bugün de etkili olacak. Samsun 5 günlük haritalı hava tahminine bakıldığında yağışlar haftasonu cumartesi günü etkisini kaybedecek. Bugün Samsun'da sıcaklık 23 derece olacak. Yağışlar etkili şekilde devam edecek.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 10:50 - Güncelleme: 09-08-2018 10:50

SAMSUN hava durumu nasıl olacak, saatlik hava durumu tahmini meteoroloji açıkladı. Samsun'da 3 gündür etkili olan sağanak yağış bugün de etkisini arttırarak devam ettirecek. Samsun 5 günlük haritalı tahmine bakıldığında ise şiddetli yağışlar haftasonu, cumartesi günü etkisini azaltacak. Gün içinse yağışların devam etmesi zaman zaman etkisini arttırması bekleniyor. Samsun'da en yüksek sıcaklık bugün 23 derece olacak. 

KUEVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın (09.08.2018 Perşembe) Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir

ANİ TAŞKIN UYARISI: Yapılan son tahminler ve RADAR'dan elde edilen görüntüler dikkate alındığında; bu gece Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde başlayacak yağışların, özellikle sabah erken saatlerden itibaren (saat 06.00) Samsun il merkezi ve batısı ile Trabzon’da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Ayvacık, Salıpazarı), Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli (76 kg/metrekare ve üzeri) gerçekleşmesi ve bölgede yağışların Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Söz konusu bölgede son günlerde meydana gelen yağışlar da dikkate alındığında heyelan, sel ve taşkın riskinin artması sebebiyle; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması gerekmektedir.

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