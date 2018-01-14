Şampuanınıza şeker eklerseniz ne olur?

Sürekli şekerin vücudumuza ne kadar zararlı olduğunu duyuyoruz. Ancak bir uzman saçta harikalar yaratabileceğini iddia etti. Dr. Francesca Fusco'ya göre şampuana şeker eklerseniz saçlarınız daha temiz ve daha sağlıklı olur. Marie Claire'e konuşan dermatolog, 1 kaşık şeker eklediğiniz şampuanı saç derisine nazikçe masaj yaparak uygulamayı önerdi. Dr. Fusco, "Saç derisindeki yapışkan maddeyi temizlemekle kalmıyor, ölü deri hücrelerini ortadan kaldırarak bakım ürünlerinin saça daha etkili bir şekilde nüfuz etmesini sağlıyor. Aynı anda hem saçlarınızı daha iyi temizliyor hem de daha iyi nemlendiriyor." diye konuştu.