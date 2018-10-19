Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayıncısı açıklandı

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın krizi çözüldü. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç yayın haklarını beIN SPORTS satın aldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayını için beIN SPORTS'un yıllık 50 milyon euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi.

Ülkemizi bu sezon Galatasaray Şampiyonlar Liginde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor ise UEFA Avrupa Liginde temsil ediyordu. Gelecek hafta temsilcilerimizin oynayacağı maçlar beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

(Fanatik)