Şampiyon sörfçüden 5 gündür haber yok Teknesi ile dünya turunu çıkmıştı

İtalya’nın birçok bölgesinde yaklaşık 5 gündür süregelen kötü hava koşulları nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. 3 yıldır dünya turu yapmakta olan Türkiye sörf şampiyonlarından Deniz Ayhan Kızılinci’nin yelkenli teknesinin fırtınadan dolayı kayalıklara çarptığı ve sörfçünün pazar gününden bu yana kayıp olduğu açıklandı.

Regio Calabria Sahil Güvenlik yetkilileri, İtalyan basınında çıkan bu yöndeki bilgileri doğrularken, “Haberi alır almaz Sahil Güvenlik ekipleri tekneler ve helikopterle hemen denizde aramalara başladı. Aramalara Sivil Savunma ekipleri de karadan katıldı. Fırtına, bu olaydan sonraki günlerde de devam etti. Teknenin içinde bulunduğunu tespit ettiğimiz kayıp Türk vatandaşını aramaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

TEKNESİNİ KENDİ YAPMIŞTI

Türkiye sörf şampiyonlarından 51 yaşındaki Deniz Ayhan Kızılinci, kendi yaptığı 8 metrelik, tek direkli ve yelkenli 'Red Pearl' adlı trimaran tekneyle, dört yıl sürecek dünya turu için 2015 yılında Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden denize açılmıştı.

İKİ KEZ BİRİNCİ OLDU

Sörf eğitmeni Kızılinci, Türkiye Sörf Şampiyonası'nda iki kez birincilik elde etmiş, 2004'te Avrupa dördüncülüğünü kazanmıştı.

Kızılinci, dört yıl sürmesini planladığı turda çekeceği video ve fotoğraflar ile ülkeye dönüşünde belgesel çekmeyi ve anılarından oluşan bir kitap yazmayı hedefliyordu.