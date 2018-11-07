Şampiyon motosikletçi kazada hayatını kaybetti

Türkiye Şampiyonlukları bulunan motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız, dün gece E-5 Küçükçekmece'de geçirdiği motor kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay dün gece E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde yaşandı. Türkiye Şampiyonlukları bulunan motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız, arkadaşı Zeki K. ile birlikte yola çıktı.
KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ
Yıldız'ın kullandığı motosiklet Küçükçekmece mevkiinde bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede İbrahim Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Zeki K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÖLÜMÜ YASA BOĞDU
Yıldız'ın ölümü motosiklet camiasını yasa boğdu. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve motosiklet tutkunları, Yıldız'ın ölümü ile ilgili başsağlığı mesajları paylaştı.
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