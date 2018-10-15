Şampiyon deve sahibini öldürdü!

Edinilen bilgiye göre, yaklaşan güreş sezonu öncesi deveyi müsabakalara hazırlayan İsmail Candaş, traktör ile deve damının önüne kadar gelip deveyi bağlandığı yerden çözüp yürüyüş antrenmanına çıkarmak istedi. Bu sırada kinlenen deve bakıcısını ısırıp duvara ve ahırın yemliğine çarptıktan sonra üzerine çöktü.