Şampiyon deve sahibini öldürdü!

Acı olay, dün akşam saatlerinde Aydın’ın Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi’nde Candaş Ailesi’nin köyün kenarındaki evlerinin eklentisinde bulunan deve damında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşan güreş sezonu öncesi deveyi müsabakalara hazırlayan İsmail Candaş, traktör ile deve damının önüne kadar gelip deveyi bağlandığı yerden çözüp yürüyüş antrenmanına çıkarmak istedi. Bu sırada kinlenen deve bakıcısını ısırıp duvara ve ahırın yemliğine çarptıktan sonra üzerine çöktü.
Bir süre sonra ahıra gelen Candaş’ın yakınları deve damına geldiklerinde 63 yaşındaki İsmail Candaş’ı devenin önünde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette görünce durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Arenalarda Büyük İstanbullu adı ile güreşen pehlivan devenin halen kininin devam ettiği için yanına yaklaşılmaması istendi. Devenin öfkesi gittikten sonra uzman kişiler tarafından bağlandığı yerden çözüleceği öğrenildi.
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