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Şamil Tayyar twitter'dan paylaştı! Diploma niyetine...

Şamil Tayyar twitter'dan paylaştı! Diploma niyetine...

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar'ın paylaşımın altına, 'diploma niyetine' notunu düşmesi ise dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 15:13 - Güncelleme: 05-07-2018 15:13

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması 24 Haziran seçim sürecinde meydanlarda sıkça dile getirilen konulardan biriydi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce her fırsatta diploma konusunu açıp, kendisinin "üniversite mezunu olduğunu" hatırlatmıştı.

Seçimi kazanan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı mazbatasını alınca eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından "diploma niyetine" notuyla mazbatayı paylaştı;

9 TEMMUZ'DA YEMİN EDECEK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16:00'da yemin edecek ve resmen göreve başlayacak. Erdoğan'ın göreve başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmi olarak hayata geçmiş olacak. Erdoğan'ın Meclis'ten sonraki durağı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

BEŞTEPE'DE YENİ SİSTEME GEÇİŞ TÖRENİ: Aynı gün Saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören yapılacak. Yabancı devlet başkanlarının da davet edildiği törene iş, sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler katılacak.

YEMEKTEN SONRA BAKANLAR KURULU: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak törenin ardından akşam yemeği verilecek. Akşam yemeğinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 05 Temmuz 2018 16:22 Anayasa değişikligine cb.adaylarının 2 yıllik yuksek okulu mezunu şart koşulması bile ülkenin son bey yılında korsanoar tarafindan yönetildiginin ve tüm işlemlerin geçersiz olduğunun tescili değilse nedir.eyyy teyyare.

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KİMDİR ?
Şamil Tayyar
ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, kitap yazarı, gazeteci.1965 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İslahiye ilçesinde tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversi

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