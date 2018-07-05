Şamil Tayyar twitter'dan paylaştı! Diploma niyetine...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması 24 Haziran seçim sürecinde meydanlarda sıkça dile getirilen konulardan biriydi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce her fırsatta diploma konusunu açıp, kendisinin "üniversite mezunu olduğunu" hatırlatmıştı.

Seçimi kazanan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı mazbatasını alınca eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından "diploma niyetine" notuyla mazbatayı paylaştı;

9 TEMMUZ'DA YEMİN EDECEK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16:00'da yemin edecek ve resmen göreve başlayacak. Erdoğan'ın göreve başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmi olarak hayata geçmiş olacak. Erdoğan'ın Meclis'ten sonraki durağı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

BEŞTEPE'DE YENİ SİSTEME GEÇİŞ TÖRENİ: Aynı gün Saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören yapılacak. Yabancı devlet başkanlarının da davet edildiği törene iş, sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler katılacak.

YEMEKTEN SONRA BAKANLAR KURULU: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak törenin ardından akşam yemeği verilecek. Akşam yemeğinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak.