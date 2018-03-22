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Şamil Tayyar ile görüşen Erdoğan talimatı verdi

Şamil Tayyar ile görüşen Erdoğan talimatı verdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 'Milyon doları veren FETÖ'cü bırakılıyor' iddiasını ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı. Tayyar, sosyal medyada Erdoğan'ın iddiaların araştırılması talimatını verdiğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 10:05 - Güncelleme: 22-03-2018 10:05

'Milyon doları veren FETÖ'cü bırakılıyor' diyen ve 'FETÖ borsası kuruldu' ifadelerini kullanan Şamil Tayyar, AK Parti içinden gelen tepkilerin ardından Erdoğan'la görüştüğünü açıkladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Tayyar şunları yazdı: "Bu akşam cumhurbaşkanımızla görüştük. Tüm iddiaların üzerine gidilmesi talimatını verdi. İyiki varsınız. Rabbim sağlıcakla bereketli ömürler nasip etsin."

"FETÖ BORSASI VAR" DEMİŞTİ: Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit isimli programda konuşan Tayyar şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var.

ERDOĞAN KUŞATMA ALTINDA: Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Bir ilçe başkanı var, ‘Benim kimseye minnet borcum yok, beni reis getirdi' diyor. İl başkanı, ilçe başkanı, il müdürü böyle konuşuyor. Çünkü verilen kararlarda siyaset iradesi yok. Vekilin haberi olmadan il müdürü atarsa o vekili ciddiye alır mı? Sonra 'Beni buraya reis getirdi' der. En yukarının da milletvekillerinin aklını devredışı bırakan aklın, aklını alması lazım.

İZLEDİ ÇILDIRDI: Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük.

ONU KİM UÇAĞA ALDI: Ben rektörün karısının mailini yayınladım. Ne diyordu FETÖ'cü o mailde; O'nun yanından ayrılma…. FETÖ'nün çok açık talimatı var burada. Sonra ne oldu, o kadın Cumhurbaşkanımızın Afrika gezisine alındı. Cumhurbaşkanımızın o mailden haberi yok. Yanındakiler? Hepsinin haberi var. Kimi kastettiğimizi herkes biliyor."

AK Parti'den Şamil Tayyar'a sert 'FETÖ borsası' tepkisi!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Vatandaş 22 Mart 2018 11:20 Emir komuta içinde işleyen yargı bu talimat bunun göstergesi.

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