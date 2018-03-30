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Şamil Tayyar dikkat çekmişti! Soruşturma başlatıldı

Şamil Tayyar dikkat çekmişti! Soruşturma başlatıldı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın “FETÖ borsası” iddialarıyla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 18:54 - Güncelleme: 30-03-2018 18:54

Gaziantep Savcılığı soruşturma kapsamında Tayyar’ın tanık olarak ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı yazdı. Ankara Savcılığının da önümüzdeki günlerde Tayyar’ın ifadesine başvuracağı öğrenildi.

Tayyar, bir televizyon programında yaptığı açıklamada FETÖ davalarıyla ilgili FETÖ borsası kurulduğu iddialarında bulunmuş, FETÖ’den tutuklu iş adamlarının milyon dolarlar vererek itirafçı olarak tahliye edildiğini öne sürmüştü.

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  • Misafir 30 Mart 2018 19:10 ERDOĞAN GENE ÇOK KIZDI ...............

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