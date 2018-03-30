Şamil Tayyar dikkat çekmişti! Soruşturma başlatıldı

Gaziantep Savcılığı soruşturma kapsamında Tayyar’ın tanık olarak ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı yazdı. Ankara Savcılığının da önümüzdeki günlerde Tayyar’ın ifadesine başvuracağı öğrenildi.

Tayyar, bir televizyon programında yaptığı açıklamada FETÖ davalarıyla ilgili FETÖ borsası kurulduğu iddialarında bulunmuş, FETÖ’den tutuklu iş adamlarının milyon dolarlar vererek itirafçı olarak tahliye edildiğini öne sürmüştü.