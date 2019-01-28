Samgung İsrailli markayı milyon dolarlık fiyatla satın alacak

Samsung, zoom teknolojisi ile ün salmış bir firmayı satın almak için gerekli adımları atmaya başladı. Samsung, haberlere göre İsrailli firma Corephotonics’i 150 milyon dolar civarı bir meblağ karşılığı satın almak harekete geçti.

Firma, Oppo ile periskop adını verdikleri kamera teknolojisi üzerinde çalışmıştı. 2017’de Barselona’da tanıtılan teknoloji bir prizma yardımı ile kayıpsız 5x zoomu mümkün kılıyordu.

Oppo geçen sene Corephotonics ile geçen sen bir işbirliği anlaşması imzalamıştı. 10x zoom teknolojisini tanıtan Oppo büyük ihtimalle bu projede de İsrailli firma ile birlikte çalışıyor.

Samsung, eğer İsrailli firma ile oturduğu masadan olumlu cevap ile kalkarsa Oppo’nun elinden çok ciddi bir teknolojiyi almış olacaki Ayrıca olumlu sonuçlanırsa firmanın çatısının altından hem 5x’i hem de 10x’i gölgede bırakacak 25x’lik bir zoom teknolojinin gelmesi bekleniyor.