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Samet Aybaba'dan Fenerbahçe itirafı

Samet Aybaba'dan Fenerbahçe itirafı

Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum için "Dışarıdan bakıldığında Fenerbahçe takım olma özelliğini kazanamıyor. Takım olma özelliği kazanan takımlardan biri biziz.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 07:13 - Güncelleme: 22-01-2019 07:13

Maça kötü başladıklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Doğru baskı yapamadık ve pozisyon bulmakta zorlandık. Fenerbahçe bizden daha iyi gözüktü ama onların da net pozisyonları yoktu. İkinci yarı doğru oynamaya başladık, sahanın her yerinde baskı yaptık. Keşke 60’ıncı dakikada Umut Nayir’in pozisyonu gol olsaydı, oyun çok değişik yere gidebilirdi. Müthiş bir taraftar vardı, onlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Bursaspor ikinci yarıdaki performansını göstermeli, biz böyle bir takım olmalıyız. İkinci yarıda her şeyi doğru yaptık. Bu başlangıç maçıydı. İnşallah ikinci yarıdaki oyunumuzu sonraki maçlarımızda da devam ettirebiliriz" dedi.

SAMET AYBABA: "HÜCUM BÖLGEMİZDE EKSİKLERİMİZ VAR"
Takımın eksiklerinin bulunduğu belirten Aybaba, "Özellikle hücum bölgemizde eksiklerimiz var. Oyuncuyu motive etmeye çalışsak da ne kadar motive edebiliriz? Sakho uzun süredir sakattı, ilk defa bugün oynadı, gol pası attı. Alternatifleri kendi içimizde üretmeye çalışıyoruz, gol atma sıkıntımız var" diye konuştu.

FENERBAHÇE İTİRAFI
Fenerbahçe'nin durumunun sorulması üzerine ise Aybaba, "Dışarıdan bakıldığında Fenerbahçe takım olma özelliğini kazanamıyor. Takım olma özelliği kazanan takımlardan biri biziz. Oyuncularımız iştahlı, coşkulu, keşke bu coşkumuzu gollerle, puanlarla süslesek. Bu temel biliyorsunuz, 2-3 sene sonra daha iyi bir takım olacağız diye düşünüyoruz" yanıtını verdi.

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Kaynak : DHA

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