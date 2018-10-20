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Samet Aybaba sonuçtan memnun değil!

Samet Aybaba sonuçtan memnun değil!

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonucundan memnun olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 08:53 - Güncelleme: 20-10-2018 08:53

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini söyleyen Aybaba şöyle konuştu: "Özellikle golden sonra '2-3 farkla öne geçebiliriz' diye düşündüğümüz anlar oldu. Pozisyonları değerlendirebilseydik buradan farklı bir sonuçla ayrılırdık. Oyuncularım elimden geleni yapıyorlar ama işte sıkıntılarımız var. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben bugünkü beraberlik dolayısıyla mutlu değilim. Çünkü biz büyük bir futbol şehrinin takımıyız. İyi bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Keşke onu burada alsaydık. Yine de oyuncularımı kutluyorum ama kazanabilecekleri böyle bir maçı kazanamadıkları için de onları eleştirmeye devam edeceğim."

Kadro dışı bırakılan Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'ı yeniden takıma dahil etmeleriyle ilgili gelen bir soru üzerine açıklama yapan Samet Aybaba, "Onların biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bizim altyapımız çok güzel. İnanılmaz temiz havası, ceviz ağaçları var. Orada insan yenileniyor. Bazı oyunculara nerede olduklarını hatırlatmamız gerekiyor. O nedenle böyle hamleleri yapıyoruz. Bunu oyuncuyu kazanmak için yapıyoruz" dedi.

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Kaynak : DHA

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