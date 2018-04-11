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Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı

Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı; Şam'da Rus gazetecileri taşıyan otobüsün kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 20:36 - Güncelleme: 11-04-2018 20:36

ABD-Rusya gerilimi devam ederken bir sıcak haber daha geldi. Rus gazetecileri taşıyan otobüsün Şam'da kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "11 Nisan saat 18.20 sularında, Doğu Guta'daki durumla ilgili haberi yaptıktan sonra geri dönen Rus gazetecileri taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı" denildi.

REJİM GÜÇLERİ TÜNELİ HAVAYA UÇURMUŞTU

Öte yandan akşam saatlerindeki saldırıdan hemen önce Suriye'nin başkenti Şam'da rejim güçlerinin bir tüneli havaya uçurmuş ve büyük bir patlama meydana gelmişti.

Suriye'nin başkenti Şam'da, polis akademisi etrafında güçlü bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Patlamanın Barzeh ilçesinde olduğu, rejim güçlerinin bölgedeki muhaliflere ait tünellerden birini patlattığı belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • KATİLLEEERRR 11 Nisan 2018 20:50 ŞİMDİDE ESET RUSYA BİRBİRİNE GİRDİ

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