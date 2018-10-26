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Samatta Beşiktaş'a önerilmiş, kimse oralı olmamış

Samatta Beşiktaş'a önerilmiş, kimse oralı olmamış

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk, Beşiktaş'ı 4-2 yenerken Belçika ekibinin en etkili ismi Samatta, ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 10:31 - Güncelleme: 26-10-2018 10:31

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, sahasında ağırladığı Genk'e 4-2 yenilerek taraftarlarını üzdü. Belçika ekibinin en etkili ismi Samatta, 2 gol ve 1 asist ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Tanzanyalı futbolcunun transfer bedeli ve maaşı ise daha da dikkat çekiciydi.

SADECE 250 BİN EURO KAZANIYOR
Kongo takımı TP Mazembe'den 500 bin Euro'ya transfer edilen Genk, 25 yaşındaki futbolcuya ise sadece yıllık 250 bin Euro maaş veriyor. Yani Türkiye ortalamasının neredeyse 4'te 1'i...

GÖNÜLLÜ SCOUTLAR ÖNERDİ, KİMSE İLGİLENMEDİ
Öte yandan iddialara göre Beşiktaş için gönüllü scoutluk yapan bazı isimlerin geçen yaz transfer döneminde Samatta'yı kulübe önerdiği ancak karşılık bulamadığı belirtildi. O dönem oyuncunun maliyetinin 3 yıl için 1,5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 11:02 Hasselbaink de 1994 yılında Samsunspor'a gelmiş ve teknik direktör multescu tarafından beğenilmeyip gönderilmişti.

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