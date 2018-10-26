Samatta Beşiktaş'a önerilmiş, kimse oralı olmamış

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, sahasında ağırladığı Genk'e 4-2 yenilerek taraftarlarını üzdü. Belçika ekibinin en etkili ismi Samatta, 2 gol ve 1 asist ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Tanzanyalı futbolcunun transfer bedeli ve maaşı ise daha da dikkat çekiciydi.

SADECE 250 BİN EURO KAZANIYOR

Kongo takımı TP Mazembe'den 500 bin Euro'ya transfer edilen Genk, 25 yaşındaki futbolcuya ise sadece yıllık 250 bin Euro maaş veriyor. Yani Türkiye ortalamasının neredeyse 4'te 1'i...

GÖNÜLLÜ SCOUTLAR ÖNERDİ, KİMSE İLGİLENMEDİ

Öte yandan iddialara göre Beşiktaş için gönüllü scoutluk yapan bazı isimlerin geçen yaz transfer döneminde Samatta'yı kulübe önerdiği ancak karşılık bulamadığı belirtildi. O dönem oyuncunun maliyetinin 3 yıl için 1,5 milyon Euro olduğu iddia edildi.