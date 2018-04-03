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Samandıra Gişeleri davasında karar çıktı!

Samandıra Gişeleri davasında karar çıktı!

15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin, 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 17:12 - Güncelleme: 03-04-2018 17:12

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, esas hakkındaki savunmalarını tamamlayan 22 sanık, son sözlerinde beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, gerçekleştirdiği müzakerenin ardından kararını açıkladı. 

22 SANIK İÇİN KARAR ÇIKTI
Heyet, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığın müebbet hapis cezasına çaptırılmasına hükmetti. 

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Kaynak : AA

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