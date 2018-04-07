Saman nezlesi nedir? Bu belirtiler 2 haftadır geçmiyorsa...

İlkbaharda doğanın canlanmasıyla birlikte çevreye yayılan polenler alerjik hastalıkların artmasına neden oluyor. Halk arasında “saman nezlesi” olarak bilinen alerjik nezle, bir başka deyişle alerjik rinit şikayetleri başlıyor veya var olan yakınmaların şiddeti giderek artıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Melih Ömür tedavisi ihmal edildiğinde ise alerjik nezlenin astım ve sinüzit gibi daha ciddi hastalıklara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.
BU BELİRTİLERE DİKKAT: Alerjik nezle, vücut savunma sisteminin havada bulunan ve solunum yoluyla buruna giren parçacıklara karşı oluşturduğu anormal reaksiyon olarak tanımlanıyor. Alerjiye yol açan maddelerin burun mukozasına temas etmesi sonucu görülüyor. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde sulanma, burun ve gözlerde kaşıntı, baş ağrısı, kuru öksürük, burun gerisine akıntı, konsantrasyon bozukluğu ve halsizlik alerjik nezlenin en sık görülen belirtilerini oluşturuyor.
Dr. Melih Ömür bu belirtilerin soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarla karıştırılabildiğine dikkat çekerek, “Ancak alerjik nezlede ateş ve kas ağrıları görülmüyor. Ayrıca soğuk algınlığı ve grip yakınmaları 2 hafta içinde geçiyor. Bunun aksine alerjik nezlede ise alerjene maruz kalındığı sürece şikayetler devam ediyor” diyor.
TEDAVİYE ERKEN BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ: Dr. Melih Ömür alerjik nezle tedavisine zamanında başlanmasının çok önemli olduğu uyarısında bulunarak sözlerine şöyle devam ediyor: “Bunun nedeni ise tedavisinde geç kalındığında birçok sağlık problemlerine de yol açabilmesi. Burun akıntısının artması nedeniyle sıklıkla sinüzit ve özellikle çocuklarda orta kulak boşluğunda sıvı birikmesine neden olabiliyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER