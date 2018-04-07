Saman nezlesi nedir? Bu belirtiler 2 haftadır geçmiyorsa...

Saman nezlesi genellikle bahar aylarında görülen, çiçektozlarına karşı alerjiden ileri gelen nezle, bahar nezlesi olarak da biliniir. Peki saman nezlesi hastalığı tedavisi nasıl yapılıyor? İşte cevabı...

İlkbaharda doğanın canlanmasıyla birlikte çevreye yayılan polenler alerjik hastalıkların artmasına neden oluyor. Halk arasında “saman nezlesi” olarak bilinen alerjik nezle, bir başka deyişle alerjik rinit şikayetleri başlıyor veya var olan yakınmaların şiddeti giderek artıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Melih Ömür tedavisi ihmal edildiğinde ise alerjik nezlenin astım ve sinüzit gibi daha ciddi hastalıklara neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

BU BELİRTİLERE DİKKAT: Alerjik nezle, vücut savunma sisteminin havada bulunan ve solunum yoluyla buruna giren parçacıklara karşı oluşturduğu anormal reaksiyon olarak tanımlanıyor. Alerjiye yol açan maddelerin burun mukozasına temas etmesi sonucu görülüyor. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde sulanma, burun ve gözlerde kaşıntı, baş ağrısı, kuru öksürük, burun gerisine akıntı, konsantrasyon bozukluğu ve halsizlik alerjik nezlenin en sık görülen belirtilerini oluşturuyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

Dr. Melih Ömür bu belirtilerin soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarla karıştırılabildiğine dikkat çekerek, “Ancak alerjik nezlede ateş ve kas ağrıları görülmüyor. Ayrıca soğuk algınlığı ve grip yakınmaları 2 hafta içinde geçiyor. Bunun aksine alerjik nezlede ise alerjene maruz kalındığı sürece şikayetler devam ediyor” diyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 9