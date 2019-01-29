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Salyangoz kreminin insan vücuduna faydaları

Salyangoz kreminin insan vücuduna faydaları

Cilt bakım ürünü olan salyangoz kreminin fiyatı 50 ile 300 lira arasında değişse de insan sağlığına birçok faydası olduğu biliniyor. İşte salyangoz kreminin insan sağlığına faydaları.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 12:11 - Güncelleme: 29-01-2019 12:11

Son dönemlerin popüler cilt bakım ürünü olan salyangoz kreminin faydaları saymakla bitmiyor. Cilt lekelerini tedavi eden salyangoz kremi, düzenli bir şekilde kullanıldığında istenmeyen bir çok cilt problemlerini de ortadan kaldırıyor.

Uzmanlar, salyangoz kreminin hücreleri dinamik tutma bağlamında özel bir yapıya sahip olduğu aynı zamanda cildin doğru şekilde ve renkte olduğunu ortaya koymuştur.  Bu sayede cildin genç kalmasına da yardımcı olan salyangoz kremi, cildin gözeneklerinde meydana gelen tüm istenmeyen patojenleri yok ederek, istenilen bir görünümün elde edilmesini sağlamaktadır.

Nerelerde kullanılır: Cildin üst tabakasında oluşan zararlı bakterilere karşı kalkan olan salyangoz kremi, aknelerin, çatlakların, sivilce lekelerinin hem de yüzde çıkan yaraların tedavi edilmesinde kullanılabilir. 

Hamilelikte faydalı: Salyangoz kremi, yoğun nemlendirme ve iyileştirme özelliği sayesinde çatlakları yok ederek pürüzsüz bir vücuda kavuşmanızı sağlar.

Nasıl kullanılır: Akşamları yatmadan önce temiz cilde uyguladığınızda sonrasında masaj yaparak emilmesini sağlayın.  Bu adımda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çok fazla alınmaması gerektiğidir. Sabah uyandığınızda soğuk ile cildinizi yıkayarak temizleyebilirsiniz. 

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