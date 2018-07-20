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Şalvardan tayta! Cem Yılmaz'ın yeni stili

Şalvardan tayta! Cem Yılmaz'ın yeni stili

Sunucu Defne Samyeli ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Cem Yılmaz önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Altında spor taytla gezen komedyen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 09:44 - Güncelleme: 20-07-2018 09:44

Altında spor tayt, üstünde mont ile mağazaları gezen komedyen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz yıllarda giydiği şalvarlar çok konuşulmuştu. 

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KİMDİR ?
Cem Yılmaz
CEM YILMAZ KİMDİR?

  23 Nisan 1973'te İstanbul'da doğdu.Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okurken Leman Dergisinde karikatür çalışmalarına başladı. İlk stand-up gösterisini Leman Kültür'de

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DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli 1 Temmuz 1972 Kasımpaşa doğumlu. Defne Samyeli'nin babası amiral annesi ise turizm sektöründe çalışan bir isimdi. Defne Samyeli'nin Suhan adında bir erkek kardeşi var. 9 aylıkken konuşmaya başlayan , 2,5 yaşında okumayı

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