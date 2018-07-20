Şalvardan tayta! Cem Yılmaz'ın yeni stili

Altında spor tayt, üstünde mont ile mağazaları gezen komedyen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz yıllarda giydiği şalvarlar çok konuşulmuştu.
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