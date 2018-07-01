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Salon başkanı ne kadar ücret alacak-ÖSYM sınav görevlisi ücret tablosu-2018

Salon başkanı ne kadar ücret alacak-ÖSYM sınav görevlisi ücret tablosu-2018

ÖSYM sınav görevlileri YKS sınavında oturum başına ne kadar para alacak, 2018 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar olacak, öğretmen, gözetmen, yardımcı gözetmen, sınav görevlisi ne kadar sınav ücreti alacak detaylar haberimizde. İşte YKS'de görev alan salon başkanı sınav görevli ücreti ve paranın ödeneceği tarih.

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 14:55 - Güncelleme: 01-07-2018 14:00

ÖSYM sınav görevlisi ücretleri ne kadar oldu ve sınav görevlisi ücretleri ne zaman ve nereden alınacak? ÖSYM tarafından yapılan YKS oturumları sona erdi. Peki YKS'de görev yapan salon başkanı oturum başına ne kadar para alacak, 2018 salon başkanı sınav görevlisi ücretleri ne kadar oldu ve sınav görevli ücretleri nereden nasıl alınacak? 

YKS'de salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen olarak görev alan öğretmenlere oturum başına ne kadar ücret ödenecek? Detaylar herimizde.

YKS 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak. 30 Haziran oturumu tamamlandı. Sırada 1 Temmuz var. Peki görevli öğretmenler ne kadar ücret alacaklar?

İşte o ücretler:

Bina Sınav Sorumlusu:274 TL Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı:182 TL Bina Yöneticisi :182 TL Bina Yöneticisi Yardımcısı :164 TL Salon Başkanı :164 TL Gözetmen :137 TL Yedek Gözetmen :109 TL Yardımcı Gözetmen (Engelli) :182 TL

A Grubu Görevlendirmeler : Bina yöneticisi, engelli salon görevlisi, cezaevi görevlisi, hizmetli, yerel sınav evrakı koruma görevlisi
Bina Yöneticisi : Yükseköğretim kurumlarına ait binalarda görevlendirilen Bina Yöneticisi, ilgili binanın üst yetkilisi sayılan Dekan ve Dekan Yardımcısı/Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı veya Fakülte Sekreteridir. MEB’e bağlı bulunan ilk ve ortaöğretim binalarında bu görev öncelikli olarak okulun müdür ve müdür yardımcılarına verilmektedir. Ancak bu kişiler sınav esnasında görevli olamayacak durumdalar ise sınav koordinatörlüğü başka birisini atar.

Engelli Salon Görevlisi : Sınav koordinatörleri engelli adayları sınavı uygulaması için birisi okuyucu, birisi de işaretleyici olmak üzere en az 2 görevlisi atamaktadır. Okuma yeteneği düşük olanlar ve görevli yerine getiremeyecek kadar engeli bulunanlar bu göreve atanmazlar.

Cezaevi Görevlisi : Sınav koordinatörlükleri tarafından sınav esasları ve ortam koşulları dikkate alınarak atanırlar.

Hizmetli : Hizmetliler hali hazırda görev yapmakta oldukları binada, sınav koordinatörlüklerine iletilen öneriler doğrultusunda atanırlar.

Yerel Sınav Evrakı Koruma Görevlisi : Bu görev akademisyenler arasından seçilmektedir. Ancak bazı durumlarda herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda görevli memur olanlar da atanabilirler.

B Grubu Görevlendirmeler : Bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, şehir içi sınav evrakı nakil görevlisi

Bina Sınav Sorumlusu ve Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Bu pozisyona en üst akademik unvandan başlanarak atama yapılır. Bu görevi yerine getirecek olanlar, kendi kurumlarında değil de başka kurumlarda görevlendirilirler.

Salon Başkanı: İlgili binayı tercih eden akademisyenler arasından puanına göre atama yapılır. Yeterli görevli bulunmazsa, Milli Eğitim Bakanlığı atama yapabilir.

Gözetmen : Görevlendirilmiş olan salon başkanının unvanına bakılarak, uygun unvanlı aynı binayı tercih etmiş görevliler arasından puan sıralamasına göre atama yapılmaktadır.

Yedek Gözetmen : Bu pozisyon için öncelik araştırma görevlilerine verilmiştir. Yeterli araştırma görevlisi bulunmazsa Milli Eğitim Bakanlığı atama gerçekleştirebilir.

Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi : Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışmakta olan memurlar arasından seçilir. Görevli sınav evrakını indirme ve bindirme işlemlerine de destek verir. Engeli bulunan adaylar bu göreve atanmazlar.

C Grubu Görevlendirmeler : ÖSYM temsilcisi, ÖSYM engelli temsilcisi, yöre dışı sınav evrakı nakil ve koruma görevlisi
ÖSYM Temsilcisi : Ankara’da faaliyet gösteren Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışan, ÖSYM Başkanlığı tarafından verilen eğitimi almış ve Sınav Merkezi Tercih Sistemi (SMT)’ne dâhil edilmiş olan Profesör ve Doçent unvanına sahip olan akademisyenler arasından seçilmektedir.

ÖSYM Engelli Temsilcisi : ÖSYM Başkanlığı tarafından verilen eğitimi almış ve Sınav Merkezi Tercih Sistemi (SMT)’ne dâhil edilmiş olan ÖSYM ve YÖK çalışanları arasından atanır.

Yöredışı Sınav Evrakı Nakil/Koruma Görevlisi: Ankara’da faaliyet gösteren Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışan ve ÖSYM Başkanlığı tarafından verilen eğitimi almış olan personel ile ÖSYM ve YÖK çalışanları arasından Merkezimiz tarafından atanır.

Sınav Görevlisi Nasıl Olunur:  Görevlilerin sınav binalarının tercihi, unvanı, puanı ve hizmet yılı esas alınarak yapılmaktadır. Sınav görevlisi atamalarının temelini gönüllülük esasına göre yapılmış başvurular oluşturmaktadır. Her görevli yukarıda açıkladığımız sınav görevlisi olma şartları sağlıyorsa, puanı da esas alınarak atanır. Bunun için sınav öncesinde tercihler alınır. Her görevli adayı en az 5 en fazla da 20 görev yeri tercihi yapabilmektedir. Ancak ÖSYM temsilcileri ve nakil koruma görevlileri ayrı olarak en az 1 ve en fazla 8 görev yeri tercihi yapabilirler. Aşağıdaki tabloda bulunan öncelik sırasına göre tercihte bulunanlar arasından, şartları sağlıyorlarsa atama yapılır.

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