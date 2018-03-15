Salih Zülüfoğlu mest etti Bülent Ersoy sahneye bunu fırlattı

Yıllar sonra Kanal D'de yeniden başlayan Popstar 2018'in ilk bölümüne Edirneli yarışmacı Salih Zülüfoğlu damga vurdu. Popstar 2018'de Devlerin Aşkı şarkısını seslendiren Salih Zülüfoğlu performansıyla herkesi büyüledi. Yarışmacının sesi karşısında etkilenen jüri üyesi Bülent Ersoy, önündeki nota kağıtlarını sahneye fırlattı.

Uzun bir aradan sonra ekrana dönen "Popstar 2018" ses yarışmasında 23 yaşında evli ve bir çocuk babası Edirneli Salih Zülüfoğlu, Devlerin Aşkı şarkısını seslendirdi.

Zülüfoğlu, 4 jüri üyesinden 100 tam puan alarak yarışmaya hızlı bir giriş yaptı. Ersoy, Zülüfoğlu’na şarkısından sonra övgüler yağdırarak, "Bu iş bu kadar olur. Geçmiş olsun evladım. Muhteşem. Bir icra bu kadar güzel olur. Sizi tebrik ediyorum. Yalnız düzgün okumakla kalmadınız efendim. Artistliğinizi de koydunuz. Tam bir sahne adamı. Ruhlara hitap ettiniz. Seslerin gözüne gözüne bastınız" dedi.

'SOBANIN ARKASINDA TİTRİYORDUM,POPSTAR'I İZLİYORDUM'

Yarışma öncesi tanıtım fragmanında kendisinden bahseden Zülüfoğlu, "Ben eskiden okula giderken Popstar’ı izliyordum. Annem sabah okula gideceğim için uyumamı istiyordu. Banyodan çıkarıyordu annem beni, sobamız vardı. Sobanın arkasında titriyordum, Popstar’ı izliyordum. Allah’ım hep dua ediyordum. İnşallah bende böyle sahnelerde olurdum. İnşallah bende böyle şarkılar okurum. İnşallah bende bir gün ünlü olurum. Bende şimdi Popstar sahnesinde olacağım" diye konuştu.

  • Medya 15 Mart 2018 09:18
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