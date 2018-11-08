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Salih Uçan'dan itiraf: Fenerbahçe'de kalmak istemiştim

Salih Uçan'dan itiraf: Fenerbahçe'de kalmak istemiştim

Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Empoli'ye kiralanan Salih Uçan, "Kendinize göre kafanızda bir planlama yapıyorsunuz. Bu sene Fenerbahçe'de kalacağım dedim kalmak istediğimi ilettim, bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 01:21 - Güncelleme: 08-11-2018 01:21

Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Empoli'ye kiralanan Salih Uçan, Fanatik'e açıklamalarda bulundu. Avrupa'ya transfer sürecine değinen Salih Uçan, yurt dışında ilk kez İsviçre'de oynamasının planlı olmadığını söyledi.

"İsviçre'de oynamam benim için çok iyi bir tecrübe oldu"
"Kendinize göre kafanızda bir planlama yapıyorsunuz. Bu sene Fenerbahçe'de kalacağım dedim kalmak istediğimi ilettim, bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. İşte hoca değişiyor, sakatlanma oluyor ve yaptığın bir kariyer planlamasında önünüze bazen istenmedik ve beklenmedik durumlar çıkıyor ve hiçbir zaman keşke dememek gerekiyor. İsviçre'de oynamam benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Kısaca hiçbir zaman keşke demedim. İkinci serüvenim için düşüncelerimi söylemem gerekirse birincisi hoca Anderazzoli ve onunla ben Roma da oynadığım dönemlerde iki sezon antrenman yaptım, oradayken yardımcı antrenördü. Sezon başında bir telefon görüşmemiz oldu beni ikna ettiği için ikinci serüvenime başlamış oldum."

Salih Uçan, milli futbolcular Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'daki kulüplerinde çok sevildiklerini söyledi.

"Teknik direktörün sizi isminizle çağırması duydugu saygıyı gösterir"
"Burada teknik direktörlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Cengiz şanslı cünkü onu anlayan motive eden destekleyip oynama şansı tanıyan bir hoca ile calışırken Hakan da öyle Gattuso ile iyi oynuyor. Buradaki maçı iyi hatırlıyorum. Gattuso sürekli ona ismi ile hitap ediyordu bu da şunu gösterir bir teknik direktörün sizi isminizle çağırması duydugu saygıyı gösterir."

Türkiye'de seni seven Fenerbahçe taraftarına bir mesajın var mı?
"Her zaman yanımda olup beni sevdiler destek oldular. Adıma beste yazdılar. Bunu hep birlikte söyledik. Fenerbahçe için tarihinde en başarılı denilecek sonuçlardan biri de UEFA yarı finali çeyrek finale kalan golü attım. Bu mutluluğu onlarla yaşadım. Umarım Fenerbahçe, taraftarı ile istediği en üst ve başarılı seviyeye ulaşır."

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