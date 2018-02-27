Salih Müslim'in serbest bırakılmasına hükümetten art arda tepkiler!

Gül'ün açıklamalarından satır başları: "PYD elebaşı Salih Müslim için Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkartılarak bu kişinin Prag'da yakalanması sağlanmıştı. Çekya ve Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması vardır ancak bugün hukuka aykırı bir karar çıkmıştır Çekya yargısından. Bir tutuklama kararı verilmesi gerekiyordu. Biz elbette bu konunun takipçisi olacağız. Muhattaplarımızın kararı düzeltmesini bekliyoruz.

Merasim Sokak'ta, Güvenpark'ta vatandaşlarımıza yönelik terör saldırısı yapan bu şahıslar konusunda takipçi olacağız. Terör insanlığın ortak tehdidir. Bugün uluslarararası hukukun dikkate alınmadığı ve hukuka aykırı bir karar verilmiştir. Bu kararı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanacağız. Interpol nezdinde gerekli girişimleri yapacağız.

Burada siyasi bir takım mülahazaralarla Interpol Türkiye'nin bir takım taleplerini dikkate almamaktadır. Burada her türlü girişimde bulunulacaktır."

  • Siyaset 27 Şubat 2018 16:04
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 27 Şubat 2018 16:22 Yaşasın çekyaya giriyoruz.Hadi hep birlikte reis bizi Çekyaya götür.Ver mehteri.

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