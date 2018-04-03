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Salih Müslim'e 3 saat kala liste dışı kaldı

Salih Müslim'e 3 saat kala liste dışı kaldı

Terör örgütü PYD’nin eski Eşbaşkanı Salih Müslim, Macron’la görüşmeye 3 saat kala heyetten çıkarıldı. Türkiye’nin iadesini istediği Müslim, Fransız protokolünün uyarısıyla liste dışı kaldı

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 07:28 - Güncelleme: 03-04-2018 07:28

Çekya’nın başkenti Prag’da şubat ayı sonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK’nın eski Eşbaşkanı Salih Müslim’in, geçen hafta Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen heyette yer almasının planlandığı ortaya çıktı. Müslim görüşmeye 3 saat kala heyetten çıkarıldı.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Macron ile görüşmek üzere heyetle Paris’e giden Müslim, Türkiye’nin uluslararası arananlar listesinde yer alıyordu. Fransız protokol yetkililerinin son andaki uyarısı üzerine Elysee Sarayı’ndaki Ortadoğu masası yetkilileri ve iç güvenlik danışmanları Müslim’in adını listeden çıkardı. Örgütün Avrupa’daki temsilciliğini yapan Müslim ve heyetin gelişmeye tepki gösterdiği ancak buna rağmen görüşmeyi iptal etmedikleri öğrenildi.

Türkiye’nin çok şiddetli tepkisiyle karşılaşan skandal görüşme sonrasında Fransa’nın Münbiç ve YPG bölgesine askeri destek sunacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Habertürk’e bilgi veren Fransız yetkililer ise “Bölgede DEAŞ karşıtı koalisyon dışında başka bir askeri operasyonun öngörülmediğini” belirtirken, Fransa’nın bölgedeki tek amacının ‘arabuluculuk rolü’ olacağını, bunun ötesine gidilmesinin ise planlanmadığını ifade ediyorlar.

Öte yandan terör örgütü temsilcileriyle görüşerek Türkiye’nin tepkisiyle karşılaşan Fransa’dan Suriye’nin kuzeyinde PYD/PKK’nın kontrol altında tuttuğu bölgeye nisan ayının ikinci haftasında bir de heyet gideceği öğrenildi. Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte 5-6 kişilik heyetin parlamenterler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşacağı öne sürülüyor.

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