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Salih Müslim yine ortaya çıktı! "Gerilla savaşı" dedi...

Salih Müslim yine ortaya çıktı! "Gerilla savaşı" dedi...

PKK'nın Suriye kolu PYD'nin eski lideri Salih müslim, İsveç'te ortaya çıktı... Afrin'de büyük yenilgiye uğrayan PKK/PYD'nin Türkiye'ye karşı gerilla savaşı başlatıcağı iddiasında bulundu...

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 09:10 - Güncelleme: 23-03-2018 10:10

Terör örgütü PKK'nin Suriye kolu PYD'nin eski başkanı Salih Müslim, Çekya'daki davası düşürüldükten sonra İsveç’in Stockholm kentinde ortaya çıktı. Afrin'de uğradıkları hezimete kılıf uydurmaya çalışan Salih Müslim, PYD'nin Afrin'de "gerilla savaşı"na başlayacağı tehdidinde bulundu.

‘GERİLLA SAVAŞINA YÖNELECEKLER’: Fransız haber ajansı AFP’nin sorularını yanıtlayan Müslim, Afrin’den çekilen YPG'nin nasıl hareket edeceği sorusuna şu şekilde karşılık verdi: “(Savaşa) Hâlâ devam ediyorlar. Gelecekte de devam edecekler. Ama savaşma şekillerini değiştirecekler. Cephe savaşı yapmak yerine gerilla savaşına yönelecekler. Başaracaklarına inanıyorum.”

‘RUSYA, TÜRKİYE’YE YEŞİL IŞIK YAKTI’: Türkiye’nin düzenlediği Afrin harekatına ilişkin Rusya’yı suçlayan Müslim şöyle devam etti: “Ruslar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Suriye’ye geldiklerinde bazı yükümlülükleri vardı. Evet, (Suriye) rejimin çağrısıyla geldiler ama o zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma sözü vermişlerdi. Türkiye’ye yeşil ışık yaktılar; bunda sadece biz değil herkes hemfikir. Rusya yeşil ışık yakmasaydı bunu yapamazlardı.”

BENİ KORKUTMAK İSTİYORLAR: Müslim İsveç’te yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kendisini yakalamak veya korkutup susmasını sağlamak istediğini de belirtti. (BBC Türkçe)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • adem 23 Mart 2018 10:21 sıkıysa kendiside gitsin savaşsın yiyorsa

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