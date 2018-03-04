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Salih Müslim Berlin'de PKK mitingine katıldı

Salih Müslim Berlin'de PKK mitingine katıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim Berlin'de ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 19:16 - Güncelleme: 04-03-2018 00:30

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim Berlin'de ortaya çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslim burada bir konuşma yaptı.

Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.

Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu.

Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi.

Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • VatanSeverTürk 03 Mart 2018 23:50 Kısasa kısas biz Türkler ya gazi olmak için ya da şehit olmak için savaşırız. Bizim yüce dinimiz Allah ve Vatan savunmasını mutlak kılar.

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