Şalgamdan artık ÖTV alınmayacak zira şalgam suyu bildiğiniz ilaç!

Bugün resmi gazetede yayınlanan yeni yasayla çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. Listede şalgam suyu da bulunuyor. Artık şalgamdan ÖTV alınmayacak. Artık şalgam suyunu daha ucuza alabileceksiniz. Peki şalgamın faydaları nedir gelin onlara bakalım:
ANA VATANI NERESİ: Şalgamın ana vatanı tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı araştırmacılar ana vatanının Kuzey Avrupa ülkeleri olduğunu, bazısı da Rusya ve Sibirya olduğunu öne sürmektedir. Amerika’nın keşfi sonrasında, Virginia şehrinde yetiştirilmeye başlanmıştır. Soğuğa karşı dayanıklı olan şalgam, günümüzde birçok memlekette yetişebilmektedir.
Şalgam bitkisi : Hardal familyasının bir üyesi olan şalgam, Cruciferae familyasının Brassica cinsine ait bir bitkidir. Bilimsel adı ise Brassica rapa’dır. Bitkinin sebze olarak adlandırılan kısmı kökleridir. Şalgamın çiçeklerinin sapları 50-120 cm’ye kadar uzayabilir. Çiçekleri sarı veya bazen beyaz renktedir.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER