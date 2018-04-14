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Saldırıya Rusya'dan sert cevap: Sonuçsuz kalmayacak!

Saldırıya Rusya'dan sert cevap: Sonuçsuz kalmayacak!

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurmasına Rusya'dan sert yanıt geldi. Yapılan ilk açıklamada, Suriye'ye saldırının sonuçsuz kalmayacağı ifade edildi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 06:26 - Güncelleme: 14-04-2018 06:26

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldırı sonrası Esad rejimine yönelik başlatığı operasyona Rusya'dan peş peşe tepkiler geldi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov 'Suriye'ye saldırı sonuçsuz kalmayacak' derken Parlamentonun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Şerin ise, "Rusya bu yaşananları saldırganlık eylemi olarak görmektedir' yorumunu yaptı. Rus Dışişleri de "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov yaptığı yazılı açıklamada, bu gece yapılan hava operasyonunu kast ederek 'Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak' dedi.  

Antanov'un açıklamasında şu satırlar yer aldı: "En büyük endişelerimiz gerçeğe döndü. Uyarılarımız dikkate alınmadı.Önceden tasarlanmış bir senaryo sahnelendi. Bir kez daha tehdit edildik. Bu eylemlerin karşılıksız kalmayacağını söylemiştik.Rusya devlet başkanının küçük düşürülmesi kabul edilemez."

'SALDIRGANLIK EYLEMİ'

Öte yandan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin de, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.

DIŞİŞLERİ: BARIŞ ŞANSI..

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SAVAŞA HAYİR... 14 Nisan 2018 07:01 Sucsuz masum gariban ve ozellikle BEBEK VE COCUKLARİN. AHI inşallah bu savasa sebep olan herkesin burnundan fitil fitil gelir hem bu dünyada hem ahirette

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