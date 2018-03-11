Saldırılar sonrasında Uber'den ilk açıklama!

UBER araçlarına yapılan saldırılardan sonra şirketten ilk açıklama geldi. Hürriyet'e özel olarak globalden yapılan açıklamada, "Önceliğimiz bu zor zamanlardaSaldırılar sonrasında Uberden ilk açıklama Uber sürücü ortaklarımızın yanında durmak, onlara gereken hukuki yardımı sağlayıp destek olmaktır.



Türkiye’deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. En çok önem verdiğimiz konuların başında, yerel paydaşlarla beraber çalışarak, birlikte daha akıllı ve çevre dostu şehirler yaratmak geliyor. Buna taksiciler de dahil olduğu için Taksi ürünümüz mevcut.



Türkiye’de taksicilerin Uber’in teknolojisinden faydalandığı bu işbirliğinin çok büyük bir potansiyeli olduğu inancındayız" denildi.