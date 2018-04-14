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Saldırıda Hizbullah ve İran güçleri de vuruldu İlk tepki geldi

Saldırıda Hizbullah ve İran güçleri de vuruldu İlk tepki geldi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın ateşlediği füzelerin vurduğu askeri noktalar arasında Kuseyr'deki Hizbullah unsurları ile Dera'daki İran güçlerinin de olduğu ortaya çıktı. Öte yandan saldırıya İran'dan da tepki geldi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 09:14 - Güncelleme: 14-04-2018 09:14

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da  sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Beşşar Esed rejimi güçlerini hedef  aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda  illerindeki askeri noktalar bombalandı. 

ABD Başkanı  Donald Trump'ın duyurduğu saldırıda ilk etapta Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel  Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun  bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ayrıca rejimin kontrolünde bulunan  Hama ilinde havaalanı, Humus ilinin Kuseyr  bölgesinde Hizbullah güçleri, Dera’da  89. Tugay olarak bilinen İrangüçleri ve bazı askeri noktalar, Suveyda ilinde  Halhala Havaalanı ve Dera ilinin İzra bölgesindeki hedeflere saldırı  gerçekleştirdi.

Bu arada Beşşar Esed rejimi medyası hava savunma birliklerinin saldırılara karşılık vererek bazı füzeleri havada imha ettiğini iddia etti.

İRAN'DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

İran, Suriye'ye düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı. İran, "Saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" dedi. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 14 Nisan 2018 09:36 Bizde rusyayi katil Suriye'yi ve irani kınıyoruz,savunmasiz çocukları katletikleri icin.

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