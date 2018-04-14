Saldırı sonrası Rusya'dan flaş hamle!

Ahmet Yılmaz 14 Nisan 2018 10:49 ne rusya dan ne de irandan birşey olmaz. Havlayan köpek ısırmaz hesabı. abd okadar rusya ve iranın askerlerini öldürdü. hiçbirine karşılık veremedi. Çünkü ne gücü ne de cesareti var. abd kendi pişirip kendi yiyor. diğerleri figüran.