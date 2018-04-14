Saldırı sonrası Rusya'dan flaş hamle!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Saldırıda başkent Şam'daki askeri noktalar hedef alındı. Bu harekat sonrası Rusya, BM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.
BD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Saldırıda başkent Şam'daki askeri noktalar hedef alındı.
RUSYA'DAN BM'YE ÇAĞRI
Bu harekat sonrası Rusya, BM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.
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