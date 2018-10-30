Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Öte yandan üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.