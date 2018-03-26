Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkâri’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash Bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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