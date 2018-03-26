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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde Hakurk/Kani Rash bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 12 terörist daha etkisiz hale getirildi. 10 Mart 2018'den bugüne kadar toplam 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 21:40 - Güncelleme: 26-03-2018 21:40

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkâri’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash Bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • deniz 26 Mart 2018 22:22 La ilahe il allah muhammeden resulullah allah tsk yi korusun allah kafir teroriste cevabini veren tsk dan razi olsun

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